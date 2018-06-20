Во Франции задержали мужчину, попытавшегося напасть на прохожих с ножом

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Полиция французского города Тур задержала в среду мужчину, вооруженного ножом, который пытался напасть на прохожих. Об этом сообщила региональная радиостанция France Bleu.

Согласно ее данным, этот человек выкрикивал лозунг "Аллах велик". Он также крикнул полицейским, задержавшим его, чтобы они его застрелили.

Инцидент произошел в центре города Тур, на мосту Филь через реку Луару. Нападавший, мужчина тридцати лет, был раздет по пояс. В ходе нападения он, в частности, схватил пожилого мужчину и пытался сбросить его с моста.

Тем не менее, согласно данным радиостанции, в ходе инцидента никто не пострадал. Этот мужчина уже был известен полиции своими насильственными действиями. В базе полиции на радикальных исламистов он не числится. В настоящее время задержанного злоумышленника обследуют врачи-психиатры.

О происшедшем проинформирована префектура по делам о терроризме, однако на данном этапе расследование ведет юридическая полиция города Тур.