Президиум Мосгорсуда рассмотрит вопрос ужесточения наказания экс-замминистра культуры РФ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президиум Мосгорсуда в четверг рассмотрит представление прокуратуры с просьбой об ужесточении наказания бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову, осужденному на 1,5 года колонии за хищения и освобожденному в зале суда в связи с отбытием срока наказания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по приговору в отношении Пирумова перенесено на 10:00 мск 21 июня в президиуме Мосгорсуда", - сказала представитель суда.

Ранее Мосгорсуд отказал в передаче в президиум кассационного представления столичной прокуратуры с просьбой ужесточить наказание Пирумову. Это решение было обжаловано в Верховном суде России, который обязал президиум Мосгорсуда рассмотреть прокурорское представление.

В жалобе гособвинение просит направить уголовное дело на новое рассмотрение и настаивает на ужесточении наказания для Пирумова.

Приговор Пирумову

Дорогомиловский суд Москвы в октябре 2017 года признал виновными восьмерых фигурантов дела о хищении бюджетных средств в Минкультуры РФ и вынес им приговор. Помимо экс-замминистра, на скамье подсудимых были бывший глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо, управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов, директор подведомственного министерству ФГКУ "Центрреставрация" Олег Иванов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ Борис Цагараев, руководитель ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек, директор Музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин. Они обвинялись по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Все фигуранты дела признали свою вину.

Суд установил, что в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде. Дело рассматривалось в суде в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и изучения доказательств. На предварительных слушаниях Минкультуры РФ, признанное потерпевшей стороной, отозвало гражданский иск на 160 млн руб., так как обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб.

Пирумова приговорили к штрафу в 300 тысяч руб. и 1,5 года колонии.

Гособвинение подало апелляцию на приговор суда, и 19 декабря 2017 года судебная коллегия Мосгорсуда ужесточила Пирумову наказание, увеличив штраф с 300 тыс. до 1 млн руб. и лишив его государственной награды - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Гособвинение 29 декабря 2017 года вновь обжаловало приговор Пирумову, в этот раз оно просило отменить апелляционное определение и направить уголовное дело на новое рассмотрение, настаивая на пятилетнем сроке заключения для экс-замминистра.

Второе дело Пирумова

17 мая этого года Пирумов и фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников были задержаны по новому делу - о мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Басманный суд Москвы заключил обоих обвиняемых под стражу.

Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, скрывшийся от следствия за границей.

По данным следствия, Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Эрмитаж в рамках уголовного дела заявил иск о компенсации более 856 млн руб.