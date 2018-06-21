Грузовик врезался в группу людей на юге Мексики

МЕХИКО, 21 июня. /ТАСС/. Как минимум пять человек погибли и 11 пострадали в среду в ДТП с грузовиком в штате Чьяпас на юге Мексики. На въезде в город Тустла-Гутьеррес трейлер протаранил несколько автомобилей, после чего сбил группу людей, ожидавших автобуса на обочине дороги, сообщила на своем сайте газета Milenio.

Пострадавшие были доставлены в городские больницы, сведений об их состоянии обнародовано не было. По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ тормозной системы грузовика. Водитель машины получил легкие травмы, в ближайшее время он сможет дать показания по поводу случившегося.