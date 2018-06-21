Туристка погибла во время сплава по реке Амгунь в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Одна туристка погибла после того, как катамаран перевернулся на реке Амгунь в Хабаровском крае во время сплава, еще пять человек эвакуированы с места происшествия на вертолете, сообщило в четверг ГУ МЧС России по региону.

"Группа из шести человек при сплаве на катамаране по реке Амгунь в 10 км выше от села Амгунь Солнечного района попала в залом, транспортное средство перевернулось. В результате происшествия пять человек смогли самостоятельно выбраться на косу, а одну девушку сильным течением затянуло под навалы бревен и зажало. Попытки ее вытащить из-под завалов оказались безуспешными", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 19 июня, уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Хабаровского края.

Туристы - жители города Амурска и поселка Эльбан - выбрались на небольшой островок косы и связались со спасательными службами. 20 июня к ним на помощь прибыл вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.

Группа не была зарегистрирована в МЧС России. По словам туристов, они уже проходили этим маршрутом ранее и не предполагали, что уровень воды в реке начнет быстро расти, а течение станет таким стремительным. Этому способствовали прошедшие сильные дожди, которые принес в начале недели циклон из Амурской области.