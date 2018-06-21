Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, трое пострадали при столкновении пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"На Кутузовском проспекте в районе дома 24 произошло столкновение пяти автомашин. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще трое пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди раненых есть тяжело пострадавший мужчина, зажатый в искореженном от удара авто.

На месте происшествия работают полиция, ГИБДД и скорая.