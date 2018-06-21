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Утечка химикатов в Усолье-Сибирском Иркутской области устранена

Происшествия
21 июня, 3:56 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 21, июня. /ТАСС

Инцидент произошел на площадке бывшего предприятия "Усольехимпром", работа которого была приостановлена в конце 1990-х годов

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ИРКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Утечка химикатов на промышленной площадке на окраине города Усолье-Сибирское в Иркутской области устранена, сообщил ТАСС в четверг глава администрации города Максим Торопкин.

Утечка произошла в 00:15 (19:15 мск среды) после того, как на промплощадке перевернулась цистерна с химикатами. Ранее сообщалось, что в цистерне находился, предположительно, токсичный четыреххлористый кремний. В ликвидации последствий происшествия были задействованы более 100 человек и 50 единиц техники. Расстояние до ближайших домов составляет около 2 км, жителям рекомендовали не выходить из дома и не открывать окна.

"Никакой паники нет. Мы дали сообщение, что все устранено", - сказал Торопкин, отметив, что сейчас в городской администрации идет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области добавили, что с помощью бульдозера удалось поднять перевернувшуюся цистерну. "На данный момент утечка ликвидирована, находящееся в емкости вещество перестало разливаться", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, сейчас специалисты выясняют, какой химикат был в цистерне.

Инцидент произошел на площадке бывшего предприятия "Усольехимпром", работа которого была приостановлена в конце 1990-х годов. По данным Байкальской природоохранной прокуратуры, сейчас на площадке в заброшенном состоянии находятся более тысячи объектов капитального строительства, а ее инфраструктура представляет собой технологический хаос. По требованию прокуратуры региональные власти разработали дорожную карту для ликвидации последствий работы химически опасных предприятий.

Промплощадка включена в границы территории опережающего развития "Усолье", где несколько предприятий создают свои производства.

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