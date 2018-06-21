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Число жертв ДТП на юге Забайкалья увеличилось до четырех человек

Происшествия
21 июня, 4:56 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 21, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля погибли три человека, еще трое пострадали

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ЧИТА, 21 июня. /ТАСС/. Количество жертв ДТП, которое произошло в среду в Борзинском районе Забайкальского края, увеличилось до четырех человек. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля погибли три человека, еще трое пострадали.

"В результате аварии три человека погибли на месте, еще один скончался в машине скорой помощи. Двое пострадавших находятся в Борзинской центральной районной больнице, в отделении хирургии. Их состояние оценивают, как удовлетворительное", - сказали в пресс-службе.

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