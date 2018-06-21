СМИ: 70-летний австралийский миллионер Рой Медич приговорен к 39 годам тюрьмы за убийство

ТАСС, 21 июня. Верховный суд штата Новый Южный Уэльс приговорил австралийского миллионера Роя Медича к 39 годам тюрьмы за убийство бизнесмена Майкла Макгерка. Об этом в четверг сообщила телекомпания ABC.

На слушании по вынесению приговора судья сообщил, что период заключения без возможности условно-досрочного освобождения Медича составит 27 лет. По информации телеканала, миллионер может не дожить до возможности подать прошение.

В 2009 году 45-летний бизнесмен Майкл Макгерк был убит выстрелом в голову недалеко от своего дома в Сиднее. По данным австралийской газеты The Daily Telegraph, у бизнесменов был конфликт на почве финансов.