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Сильный ветер повредил крыши жилых домов и больницы в Башкирии

Происшествия
21 июня, 8:56 UTC+3 УФА УФА 21, июня. /ТАСС

В ГУ МЧС сообщили, что пострадавших нет, расселение жильцов не требуется

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УФА, 21 июня. /ТАСС/. Сильный ветер сорвал крыши с жилых домов и районной больницы в ночь на среду в Башкирии. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики.

"В результате прохождения шквалистого ветра до 24 м/с были повреждены кровли в Уфе, Нефтекамске, а также в Калтасинском районе", - уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы, в Нефтекамске сорвало шиферную кровлю с четырехэтажного одноподъездного жилого дома на 16 квартир, в результате падения шифера повреждено три автомобиля. Расселение жильцов не требуется. В Калининском районе Уфы сорвало металлочерепичную кровлю с частного жилого дома на площади 150 кв. м, пострадавших нет. В селе Калтасы ветер сорвал шиферную кровлю со здания центральной районной больницы на площади 60 кв. м, никто не пострадал.

По данным ГУ МЧС, в среду в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, ветер западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.

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