Болельщик сборной Исландии госпитализирован в Волгограде с подозрением на инфаркт

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Болельщик сборной Исландии госпитализирован в Волгограде в четверг с подозрением на инфаркт миокарда, сообщила корреспонденту ТАСС главный врач клинической больницы скорой помощи № 25 Наталья Ляхова.

"50-летний исландский болельщик поступил сегодня к нам в больницу с подозрением на инфаркт миокарда. Его состояние средней тяжести, он находится в кардиореанимации", - сказала главврач.

Матч между сборными Исландии и Нигерии пройдет на "Волгоград-Арене" 22 июня.

18 июня за два часа до начала матча Тунис - Англия в волгоградскую больницу №25 после ДТП с переломом левой руки был доставлен болельщик сборной Англии. "Английского болельщика мы готовим к выписке, сейчас страховые компании решают вопрос о его возвращении домой в Гонконг", - уточнила Ляхова. Она пояснила, что мужчина является подданным Великобритании, но живет в Гонконге.