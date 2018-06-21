В Подмосковье неизвестный обстрелял местного жителя и его собаку

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Неизвестный обстрелял жителя Лыткарина и его собаку. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным следствия, во дворе жилого дома в Лыткарино неизвестный произвел в 29-летнего местного жителя и его собаку серию выстрелов из неустановленного оружия. В результате мужчина получил пулевое ранение головы, грудной клетки, туловища, и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, а его собака умерла на месте", - сообщила она.

После стрельбы злоумышленник скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. Следователи устанавливают очевидцев преступления и личность подозреваемого.