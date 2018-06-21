Мосгорсуд оставил в силе очередной заочный приговор Уильяму Браудеру в РФ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор основателю британского фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, осужденному в РФ к девяти годам колонии заочно за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей.

"Приговор Тверского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в определении судебной коллегии Мосгорсуда.

Приговор вступил в законную силу.

Позиции сторон

Защита осужденных просила апелляционную инстанцию Мосгорсуда отменить приговор и оправдать осужденных в связи с отсутствием состава и событий вменяемых фигурантам уголовного дела преступлений и нарушением их прав на защиту. В жалобе адвокатов говорится, что суд использовал недопустимые по делу доказательства.

В свою очередь представители прокуратуры настаивали на законности и обоснованности приговора и попросили оставить решение суда первой инстанции без изменений. "Суд не принял в качестве доказательств ряд сомнительных статей в СМИ, что никоим образом не нарушило права Браудера", - заявил прокурор, отметив, что решение Тверского суда не носило политического характера. "Налоговые схемы, которые впоследствии были извращены и изменены [аудитором Hermitage Capital Сергеем] Магнитским и Браудером, стали предметом судебного разбирательства", - подчеркнул гособвинитель.

"Это дело компетентных органов - выполнять или не выполнять свои международные обязательства <...> однако, это говорит о том, что Браудер действительно находится в международном розыске", - заявил второй гособвинитель, комментируя последнее задержание Браудера в Испании.

Представители потерпевшей стороны также просили суд оставить приговор без изменений, считая факт совершенных Браудером и Черкасовым преступлений полностью доказанным.

Розыск Интерполом

В конце мая этого года Браудер написал в Twitter, что "был задержан испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол". Следом Интерпол сообщил в Twitter, что на Браудера нет и никогда не было ордера на арест, он не разыскивается по каналам Интерпола. Перед этим сообщением в полиции Испании сообщили, что Браудер, ранее задержанный в Мадриде, отпущен на свободу, поскольку ордер на его арест не был действующим.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что Россия не прекратит работу для задержания Браудера.