Спасатели на вертолете ищут рыбака с затонувшей лодки на реке в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Лодка с четырьмя рыбаками утонула в реке Урми в Хабаровском крае, двое спаслись сами, третьего нашли при облете вертолета, поиски четвертого продолжаются. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел на реке Урми в Хабаровском районе Хабаровского края. Четверо рыбаков шли на моторной лодке вверх по течению, с берега на лодку упало дерево, после чего лодка стала тонуть. Двое смогли выбраться на берег сами, еще двоих унесло вниз по течению. На поиски рыбаков вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с группой спасателей на борту.

"Благодаря оперативному взаимодействию в 16:21 (09:21 мск) на берегу реки Урми найден один из пропавших. Состояние здоровья удовлетворительное, в сопровождении спасателей пострадавший доставлен в село Томское. Поиски второго человека продолжаются", - говорится в сообщении.