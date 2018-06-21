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Спасатели на вертолете ищут рыбака с затонувшей лодки на реке в Хабаровском крае

Происшествия
21 июня, 12:42 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 21, июня. /ТАСС

Сообщается, что лодка стала тонуть из-за упавшего с берега дерева

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ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Лодка с четырьмя рыбаками утонула в реке Урми в Хабаровском крае, двое спаслись сами, третьего нашли при облете вертолета, поиски четвертого продолжаются. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел на реке Урми в Хабаровском районе Хабаровского края. Четверо рыбаков шли на моторной лодке вверх по течению, с берега на лодку упало дерево, после чего лодка стала тонуть. Двое смогли выбраться на берег сами, еще двоих унесло вниз по течению. На поиски рыбаков вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с группой спасателей на борту.

"Благодаря оперативному взаимодействию в 16:21 (09:21 мск) на берегу реки Урми найден один из пропавших. Состояние здоровья удовлетворительное, в сопровождении спасателей пострадавший доставлен в село Томское. Поиски второго человека продолжаются", - говорится в сообщении.

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