В Москве ограбили менеджера одного из магазинов, похитив около 10 млн рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Неизвестные на севере Москвы похитили около 10 млн рублей у менеджера одного из магазинов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение о грабеже в магазине, расположенном по адресу: Петровско-Разумовский проезд, д. 16", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в минувшую среду днем в магазин ворвались двое неизвестных, избили менеджера и похитили у него рюкзак, в котором находилась крупная сумма денег.

Со слов потерпевшего, сумма похищенного составила 9 млн 700 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж" УК РФ. Ведется розыск преступников.