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Таможенники задержали под Белгородом украинца, провозившего 5 кг марихуаны для болельщиков

Происшествия
21 июня, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Тайник обнаружили собаки кинологической службы

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ТАСС, 21 июня. Белгородские таможенники совместно с пограничниками задержали гражданина Украины, пытавшегося ввезти в Россию 5 кг марихуаны для продажи болельщикам чемпионата мира по футболу. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Он не скрывал своего умысла, специально подгадал время, когда все будут увлечены футболом. Планировал провезти и продать наркотики", - сказала собеседница агентства. По ее словам, марихуану гражданин Украины расфасовал в 25 полиэтиленовых пакетов и спрятал под обшивкой автомобиля Ford Focus.

В пресс-службе Белгородской таможни сообщили, что тайник в пункте пропуска "Нехотеевка" изначально обнаружили собаки кинологической службы. Впоследствии наличие наркотика в автомобиле подтвердилось при сканировании на инспекционно-досмотровом комплексе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наркотических средств)". Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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