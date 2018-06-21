СК возбудил дело после того, как в бассейне под Ростовом утонула девочка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как девятилетняя девочка утонула в бассейне в городе Цимлянске во время обучения плаванию, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, инцидент произошел 19 июня.

"После извлечения ребенка из воды ей была оказана первая медицинская помощь, вызвана бригада скорой медицинской помощи. Однако прибывшие врачи констатировали смерть девочки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка.