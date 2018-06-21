Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело после того, как в бассейне под Ростовом утонула девочка

Происшествия
21 июня, 13:17 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, июня. /ТАСС

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как девятилетняя девочка утонула в бассейне в городе Цимлянске во время обучения плаванию, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, инцидент произошел 19 июня.

"После извлечения ребенка из воды ей была оказана первая медицинская помощь, вызвана бригада скорой медицинской помощи. Однако прибывшие врачи констатировали смерть девочки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
3
Сечин назвал причины роста цен на бензин
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
6
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
7
Верховный суд разъяснил, когда митинг может считаться согласованным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости