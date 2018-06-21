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Четвертый за неделю очаг птичьего гриппа зарегистрировали в Курской области

Происшествия
21 июня, 13:41 UTC+3 КУРСК КУРСК 21, июня. /ТАСС

На этот раз вирус зарегистрирован в Железногорском районе

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КУРСК, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали четвертый очаг птичьего гриппа на территории Курской области. Об этом в четверг сообщили в региональном управлении ветеринарии.

"В результате проведенных лабораторных исследований от пять проб патологического материала в Железногорском районе выделен генетический материал вируса гриппа птиц", - сказали в управлении, уточнив, что павшие куры находились в двух личных подсобных хозяйствах.

Как сообщалось ранее, из-за впервые произошедшей на прошлой неделе в Курской области вспышки птичьего гриппа был объявлен карантин в трех населенных пунктах. Вирус выявили в патологическом материале, отобранном от павших кур и уток в личном подсобном хозяйстве в д. Нижняя Грайворонка, д. 2-я Васильевка Советского района, на территории лесополосы Рышковского сельсовета.

В ближайшее время власти Курской области ожидают поставку в регион 50 тыс. доз вакцины.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.

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