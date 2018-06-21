Экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина обвинили в получении еще 20 взяток

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его сообщникам по еще 20 фактам взяток. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и его сообщники, занимавшие высокие должности, вновь обвиняются в коррупционных преступлениях. Следствием установлены 20 фактов получения взяток в размере от 2 до 10 млн рублей", - сообщает СК в мессенджере "Там-Там".

Как сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко, по версии следствия, Хорошавин в должности губернатора при участии членов созданной им организованной группы, получили в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 млн рублей с каждого. "Следствием установлено, что Хорошавин с использованием своего служебного положения создал условия к получению взяток еще от двух лиц в размерах 3 и 10 млн рублей за оказание взяткодателям содействия в подготовке и ведению избирательных кампаний при проведении выборов депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году и за отказ от противоправного воспрепятствования осуществлению законного права быть избранными, а также ведению ими экономической деятельности на территории Сахалинской области", - сообщила Петренко.

По ее словам, дополнительные эпизоды коррупционной деятельности обвиняемых были выявлены следственными органами СК РФ по Сахалинской области одновременно с расследованием Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, по которому уже вынесен обвинительный приговор.

"Так, следственными органами СК России по Сахалинской области завершено производство следственных действий по уголовному делу в отношении бывших губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, руководителя секретариата губернатора Сахалинской области Вячеслава Горбачева, заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Анатолия Макарова, до 16 марта 2014 года занимавшего должность мэра города Южно-Сахалинска, а с 25 марта 2014 года генерального директора ОАО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Андрея Лобкина, вице-мэра, руководителя аппарата администрации города Южно-Сахалинска Алексея Лескина. Им предъявлены обвинения в совершении в общей сложности 20 преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере")", - сообщила представитель СК.

Сейчас более 130 томов материалов уголовного дела представлены обвиняемым и их защитникам для ознакомления, после которого оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу. "В отношении разыскиваемых обвиняемых Лобкина и Макарова, скрывшихся от следствия за пределами РФ, уголовные дела выделены в отдельное производство. При задержании указанных лиц следственный орган намерен требовать их ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности", - добавили в СК.

Решение суда

Ранее сообщалось, что суд постановил признать виновным в получении взяток экс-заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина и назначить ему наказание - 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 4 млн рублей. Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин осужден на 13 лет колонии со штрафом в размере 500 млн рублей. Бывший помощник Хорошавина Андрей Икрамов приговорен к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 176 млн рублей, экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей.