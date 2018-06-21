Вандалы осквернили могилу разведчика Николая Кузнецова во Львове

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Неизвестные вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова, захороненного на Холме Славы во Львове. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь национальной полиции Львовской области Светлана Добровольская.

"В ночь на четверг, 21 июня, неизвестные совершили акт вандализма на Холме Славы, разрисовав могилу Николая Кузнецова", - сказала Добровольская.

Неизвестные на могиле желтой краской нарисовали тризуб и написали слова "враг УПА" (запрещенная в РФ организация) и "палач". "Следователи работают над тем, чтобы установить личности вандалов. Сейчас следователи изучают камеры видеонаблюдения, решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам уголовного кодекса Украины", - добавила пресс-секретарь.

Украинские националисты уже давно выступают против увековечивания памяти Кузнецова - были снесены несколько монументов, установленных в его честь. Последний - в 2015 году в Ровенской области, тогда же Кузнецов был внесен властями в список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации.

Во время Великой Отечественной войны Кузнецов, действуя под именем Пауля Зиберта, лично ликвидировал на Западной Украине 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии.