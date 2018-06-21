Шесть человек пострадали при пожаре в санатории в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Шесть человек, по последним данным, пострадали в четверг в результате пожара на территории частного пансионата в Евпатории. Об этом ТАСС сообщил глава администрации города Андрей Филонов.

"По информации на данный момент, пострадали шесть человек. Три человека в реанимации, один из них в тяжелом состоянии с ожогами 60% тела. Еще три человека были доставлены в больницу сейчас", - сказал он.

Ранее источник в экстренных службах Крыма сообщал о трех пострадавших. По предварительным данным, возгорание возникло на кровле санатория "Арсенал".

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму, огонь перекинулся с кровли сдания на номера.

"Площадь пожара составляет 280 кв. метров. Огонь с кровли здания перешел на номера. В настоящее время возгорание локализовано", - сообщили в региональном главке.

В пресс-службе главка МЧС отметили, что один мужчина госпитализирован с ожогами, женщину и ребенка осматривают медики.

На месте работают шесть подразделений МЧС республики - 27 человек. Тушение пожара продолжается.

Ранее в экстренных службах Крыма сообщили, что площадь возгорания составляет 200 кв. метров.