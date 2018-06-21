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СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом в Брянской области

Происшествия
21 июня, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В больницу попали четыре человека

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту аварии с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса в Брянской области, в результате которой, по уточненным данным, госпитализировали четырех человек, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления по региону.

"По факту дорожно-транспортного происшествия в Выгоничском районе возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом, ехавшим из Брянска в село Кокино", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло в 09:15 мск на дороге между населенными пунктами Кокино и Скуратово Выгоничского района. Первоначально за медицинской помощью обратилось 10 человек.

"В рамках уголовного дела пострадавшими в результате ДТП на данный момент признаны два человека из четырех. Это определяется степенью тяжести травм", - рассказали в пресс-службе.

По информации департамента здравоохранения, среди госпитализированных с места аварии - 11-летняя девочка, у которой диагностирован перелом бедра. "Помощь всем госпитализированным оказывают в полном объеме, жизни пострадавших угрозы нет", - сказал представитель департамента.

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