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Петербургские таможенники раскрыли ОПГ, которая ввозила кокаин из Латинской Америки в РФ

Происшествия
21 июня, 15:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июня. /ТАСС

Подозреваемым грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники Балтийской таможни в Санкт-Петербурге совместно с полицейскими раскрыли организованную преступную группу (ОПГ), которая переправляла в Россию кокаин из стран Латинской Америки. Как сообщили в пресс-службе таможни, в ходе оперативных мероприятий изъято более 3,8 кг наркотиков, а также оружие и боеприпасы.

"Сотрудниками Балтийской таможни совместно с сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной оперативной таможни, службой по противодействию контрабанде наркотиков Федеральной таможенной службы, во взаимодействии с сотрудниками МВД пресечена преступная деятельность группы лиц, связанных с контрабандой наркотического средства "кокаин", отправлявшегося из стран Латинской Америки в РФ", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в ходе оперативных мероприятий у членов ОПГ, которые являются гражданами России и стран Латинской Америки, обнаружено более 3,8 кг кокаина, который был спрятан среди товаров, а также оружие - две винтовки системы Мосина, пистолет ТТ, револьвер, охотничий карабин и более 500 патронов.

По данным Балтийской таможни, кокаин переправляли в Россию для дальнейшего распространения на территории страны.

Сейчас подозреваемые задержаны, против них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Контрабанда наркотических средств". Подозреваемым грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

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