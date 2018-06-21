Частично обрушился горящий на юго-востоке Москвы ангар

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Частично обрушение произошло в горящем на юго-востоке Москвы металлическом ангаре. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Произошло частичное обрушение ангара. Площадь пожара составляет 200 кв. метров", - сказал источник.

Он отметил, что огонь с ангара перекинулся на стоящее рядом двухэтажное кирпичное здание. "Принимаются меры к недопущению распространения огня", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что горит ангар, расположенный в доме 12 по улице Егорьевской. По данным источника ТАСС в экстренных службах, тушение осложняется тем, что в районе пожара практически нет источников для забора воды, а также тем, что достаточно сильные порывы ветра способствуют быстрому распространению огня.

На месте пожара работает пожарный поезд, туда следуют дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших, по предварительной информации, нет.