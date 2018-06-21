Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Частично обрушился горящий на юго-востоке Москвы ангар

Происшествия
21 июня, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Огонь с ангара перекинулся на находящееся рядом двухэтажное кирпичное здание

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Частично обрушение произошло в горящем на юго-востоке Москвы металлическом ангаре. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Произошло частичное обрушение ангара. Площадь пожара составляет 200 кв. метров", - сказал источник.

Он отметил, что огонь с ангара перекинулся на стоящее рядом двухэтажное кирпичное здание. "Принимаются меры к недопущению распространения огня", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что горит ангар, расположенный в доме 12 по улице Егорьевской. По данным источника ТАСС в экстренных службах, тушение осложняется тем, что в районе пожара практически нет источников для забора воды, а также тем, что достаточно сильные порывы ветра способствуют быстрому распространению огня.

На месте пожара работает пожарный поезд, туда следуют дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CBS: Трамп бросил конфеты в сторону Меркель на саммите G7 в Канаде
2
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости