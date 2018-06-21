Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы ликвидирован

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Возгорание в ангаре на юго-востоке Москвы ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожар локализован в 16:25 мск, а в 16:32 мск ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о возгорании в ангаре на Егорьевской улице. Площадь пожара составила 200 кв. метров. По данным источника ТАСС в экстренных службах, тушение осложнялось тем, что в районе пожара практически нет источников для забора воды, а также тем, что достаточно сильные порывы ветра способствовали быстрому распространению огня.

Произошло частичное обрушение горящего ангара, огонь частично перекинулся на соседнее двухэтажное кирпичное здание.

По уточненным данным, в горящем ангаре хранилась лакокрасочная продукция. Из пристроенного двухэтажного общежития ООО "Стройкомбинат" были эвакуированы 20 человек.

Пострадавших, по предварительной информации, нет.