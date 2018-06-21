УФСИН опровергло информацию о принудительном кормлении Олега Сенцова

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию о принудительном кормлении объявившего голодовку в колонии украинца Олега Сенцова.

"Информация, распространяемая рядом СМИ о принудительном кормлении осужденного Сенцова О. Г., не соответствует действительности, - заявили в УФСИН. - Осужденный Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание".

"Состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное", - отметили в УФСИН.

В управлении сообщили, что Сенцов ежедневно осматривается медработниками учреждения, проводятся клинико- лабораторные исследования. "Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма и недопущение развития осложнений. Фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано", - отметили в пресс-службе.

Ранее уполномоченная по правам человека при Верховной раде Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, что предполагает, что объявившего бессрочную голодовку в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова кормят принудительно.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за создание террористической группы в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".