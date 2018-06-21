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Детские лагеря Ленинградской области допустили почти 400 нарушений пожарной безопасности

Происшествия
21 июня, 18:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июня. /ТАСС

К административной ответственности привлекли 31 юрлицо и 23 должностных лица

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС зафиксировали почти 400 нарушений требований пожарной безопасности в детских лагерях на территории Ленинградской области. Как сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг в четверг в петербургском пресс-центре ТАСС, нарушения уже устранены, виновные привлечены к ответственности.

"На территории области организовали работу 619 учреждений по оказанию услуг, связанных с отдыхом и оздоровлением детей. В их отношении завершены проверки соблюдения требования пожарной безопасности. Выявлено 384 нарушения. Основные - нарушения требований, предъявляемых к системе автоматической пожарной сигнализации и к путям эвакуации. [Нарушения] устранены до заезда детей в оздоровительные лагеря", - сказал Клинг.

К административной ответственности привлечены 31 юрлицо и 23 должностных лица.

Замначальника управления отметил, что почти три десятка загородных лагерей граничат с лесами и подвержены угрозе лесных пожаров, поэтому на данных объектах спасатели провели профилактические мероприятия, выставили противопожарные посты, создали добровольные пожарные дружины.

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