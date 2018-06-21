Адвокат Сенцова заявил, что режиссер отклонил предложение ЕСПЧ прекратить голодовку

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку к терактам, отклонил предложение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о прекращении голодовки, сообщил в четверг ТАСС его адвокат Дмитрий Динзе.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ запросил у властей России информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова, о соблюдении в отношении режиссера требований статей 2, 3 и 5 Конвенции в связи с его голодовкой и предложил ему ее прекратить.

"В ответ на заявление ЕСПЧ, который призвал моего подзащитного прекратить голодовку, Сенцов ответил отказом, и передает ЕСПЧ "большой привет", напомнив суду, что его жалоба, которую ЕСПЧ определил как приоритетную, находится без движения уже несколько лет" ,- сказал Динзе. Он уточнил, что Сенцов голодает 39-й день.

Ранее уполномоченная по правам человека при Верховной раде Людмила Денисова на своей странице в Facebook высказала предположение, что Сенцова, который объявил в колонии бессрочную голодовку, кормят принудительно. Эту информацию опровергло УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). По данным управления, "осужденный Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание". Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, Сенцова ежедневно осматривают медработники учреждения, ему назначена и проводится поддерживающая терапия.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что установила ежедневный контроль за состоянием Сенцова, ей о нем каждый день докладывает омбудсмен в ЯНАО. По словам Москальковой, Сенцов получает два раза в день дополнительное питание через капельницу со всеми необходимыми витаминами. Омбудсмен обратилась к руководству ФСИН, чтобы допустить "тех врачей, которых будут рекомендовать адвокат или его родственники, чтобы к ним было доверие по состоянию его здоровья".

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в создании террористического сообщества, действовавшего в Крыму. По версии следствия, весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Сам Сенцов своей вины не признал.