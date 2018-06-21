Источник: в Махачкале произошла драка со стрельбой

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, один пострадал в результате драки со стрельбой в Махачкале, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня днем в Махачкале на улице Шеболдаева, предварительно от четырех до шести человек устроили драку, в ходе которой была открыта стрельба. Ранения получили двое. Один из пострадавших от ран скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, устанавливаются все участники конфликта.

По данным другого источника ТАСС, в городе объявили план "Перехват".

"Принимаются меры к задержанию участников драки", - уточнил собеседник агентства.