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Источник: в Махачкале произошла драка со стрельбой

Происшествия
21 июня, 21:03 дата обновления: 21 июня, 21:08 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 21, июня. /ТАСС

Один человек погиб

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МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, один пострадал в результате драки со стрельбой в Махачкале, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня днем в Махачкале на улице Шеболдаева, предварительно от четырех до шести человек устроили драку, в ходе которой была открыта стрельба. Ранения получили двое. Один из пострадавших от ран скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, устанавливаются все участники конфликта.

По данным другого источника ТАСС, в городе объявили план "Перехват".

"Принимаются меры к задержанию участников драки", - уточнил собеседник агентства.

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