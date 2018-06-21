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Источник: в Ярославле более 560 человек эвакуировали из ТЦ из-за задымления

Происшествия
21 июня, 21:49 UTC+3 МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Пострадавших нет

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 560 человек эвакуированы из торгово-развлекательного центра "Аура" в Ярославе из-за задымления. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в экстренных службах.

"В подсобном помещении на третьем этаже трехэтажного торгово-развлекательного центра "Аура" в Ярославле произошло короткое замыкание в кулере с последующим задымлением. Из здания были выведены более 560 человек", - сказал собеседник агентства.

Во время задымления сработали две системы противопожарной защиты - автоматическая система оповещения и система пожаротушения. Пострадавших нет.

По данным источника, проверка здания проводилась в апреле 2018 года. "Было выписано шесть протоколов о нарушении правил пожарной безопасности", - сказал он.

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