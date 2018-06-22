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Ответственная за пожары в Калифорнии компания готова выплатить более $2,5 млрд

Происшествия
22 июня, 2:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июня. /ТАСС

Указанная сумма уже зарезервирована, отметили в компании

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Американская энергетическая компания Pacific Gas & Electric (PG&E), признанная ответственной властями Калифорнии за серию пожаров с многочисленными человеческими жертвами, готовится выплатить более $2,5 млрд долларов. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в четверг.

Как следует из документа, указанная сумма уже зарезервирована, однако не исключается, что она может возрасти. Компания констатировала, что "на данный момент не может достоверно оценить, какой будет верхняя граница" компенсации. Как отмечает газета San Francisco Chronicle, против PG&E поданы уже около 200 учебных исков, от нее могут потребовать в итоге около $15 млрд.

Ранее в июне Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии представило доклад, из которого следовало, что не меньше 12 природных пожаров в октябре 2017 года, которые привели к многочисленным человеческим жертвам и масштабным разрушениям, были вызваны неполадками в работе оборудования PG&E. Главными причинами возгораний были падения опор линий электропередачи, обрывы проводов и их соприкосновения с деревьями. Три из 12 пожаров привели к гибели 18 человек. Сгорели около 2 тыс. построек.

В документе отмечается, что в октябре 2017 года в штате произошло около 170 природных пожаров. По данным властей, в них погибли более 40 человек, ущерб оценивается почти в $10 млрд. Расследование относительно причин большинства возгораний еще не завершено.

Представители PG&E ранее в связи с публикацией заявили, что оказывают содействие в ликвидации разрушений после пожаров. Кроме того, в фирме выразили уверенность в том, что она работает в соответствии со стандартами в сфере безопасности.

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