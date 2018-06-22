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В Хабаровском крае директора судостроительной компании будут судить за долги по зарплате

Происшествия
22 июня, 5:06 UTC+3

По данным прокуратуры края, 52 сотрудника компании не получили в 2016 году более 10,3 млн рублей

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ХАБАРОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Руководство "Дальневосточной судостроительной компании" в Комсомольске-на-Амуре задолжало своим работникам свыше 10,3 млн рублей зарплаты, уголовное дело по этому факту направлено в суд. Об этом сообщает в пятницу прокуратура Хабаровского края.

"Прокурор Комсомольска-на-Амуре утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего директора ООО "Дальневосточная судостроительная компания". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации"). <…> Уголовное дело прокуратура направила в суд", - говорится в сообщении.

Заработанные деньги не были выплачены 52 работникам предприятия в 2016 году. Люди не получили в общей сложности свыше 10,3 млн рублей. Как уточнили ТАСС в прокуратуре Хабаровского края, задолженность до сих пор не погашена. Имущество компании на сумму более 5,5 млн рублей арестовано для погашения долгов.

В ведомстве уточнили, что деньги от работы предприятия, руководитель расходовал на хозяйственные нужды. Он пытался повысить свою деловую репутацию в глазах контрагентов, рассчитываясь с ними в первую очередь.

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