В Забайкалье во время проверок общественных зданий выявили свыше 1,2 тыс. нарушений

ЧИТА, 22 июня. /ТАСС/. Надзорные органы выявили свыше 1,2 тыс. нарушений пожарной безопасности в ходе проверок общественных зданий в Забайкальском крае, сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

Масштабные проверки на объектах с массовым пребыванием людей (в торговых и торгово-развлекательных комплексах, детских досуговых организациях, объектах культуры, спорта) проводились по заданию Генпрокуратуры РФ после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, когда погибли 60 человек.

"Проверками [в Забайкальском крае] охвачено более 250 объектов. <…> По итогам проверок выявлено свыше 1,2 тыс. нарушений законодательства о пожарной безопасности, для устранения которых внесено 187 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 130 лиц, возбуждено более 150 административных производств. <…> В суды направлено 12 заявлений, в том числе с ходатайствами о применении обеспечительных мер в виде приостановления деятельности", - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что из-за выявленных нарушений приостанавливалась работа двух батутных центров в Чите. Кроме того, суды удовлетворяли ходатайства о приостановке деятельности двух торговых центров, гостиницы и спортивного комплекса. Два детских развлекательных центра в Чите прекратили свою работу, так как располагались выше второго этажа.

По данным надзорного органа, наиболее характерными нарушениями стали неисправность или отсутствие систем пожаротушения, незнание персоналом пожарного минимума, загромождение путей эвакуации, складирование горючих материалов в запрещенных местах. Кроме того, многие здания не были в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения, в них находились неисправные огнетушители и отсутствовало световое оповещение.