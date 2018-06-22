Экс-глава российско-вьетнамского нефтяного СП арестован за финансовые злоупотребления

ХАНОЙ, 22 июня. /ТАСС/. В недавнем прошлом генеральный директор российско-вьетнамского нефтедобывающего совместного предприятия (СП) "Вьетсовпетро" Ты Тхань Нгиа арестован по обвинению в финансовых злоупотреблениях. Об этом сообщил в пятницу новостной портал VnExpress.

В вину 56-летнему чиновнику вменяется получение незаконных доходов от размещения денег СП на счетах прогоревшего коммерческого банка OceanBank, принадлежавшего Государственной корпорацией нефти и газа Вьетнама (ГКНГ) Petrovietnam. Действия Ты Тхань Нгиа квалифицируются по статье 355 вьетнамского уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за злоупотребление властными полномочиями с целью незаконного завладения каким-либо имуществом.

Ты Тхань Нгиа возглавлял "Вьетсовпетро", которое было в 1981 году учреждено Petrovietnam и российской ОАО "Зарубежнефть", с 2015 года до мая 2018 года. В середине прошлого месяца он был переведен на должность замруководителя представительства Petrovietnam на юге страны.

Арест экс-гендира "Вьетсовпетро" стал продолжением расследования крупномасштабного дела о коррупции, в которую оказались вовлечены десятки бывших и уже осужденных представителей высшего руководства Petrovietnam. Вместе с Нгиа в четверг был задержан 45-летний Динь Ван Нгок, бывший директор компании-оператора нефтеперерабатывающего завода "Зунгкуат", принадлежащего нефтегазовой монополии. Ему также вменяется в вину получение незаконных выплат от OceanBank. По этим же обвинениям был арестован и бывший главный бухгалтер СП "Вьетсовпетро" 57-летний Во Куанг Хюи.

Осуществляющее нефтедобычу на континентальном шельфе Вьетнама СП "Вьетсовпетро" не только все эти годы остается главным совместным экономическим проектом Москвы и Ханоя, но и входит в число крупнейших и наиболее экономических эффективных нефтедобывающих компаний мира. Во Вьетнаме на долю СП приходится более половины всей нефти, добываемой в стране.

В России с 2009 года действует "зеркальная" структура, созданная ОАО "Зарубежнефть" и Petrovietnam для совместной нефтеразработки на российском направлении и в третьих странах - "Совместная компания "Русвьетпетро". Это СП успешно ведет разработку нефтегазовых месторождений в Ненецком автономном округе на территории РФ.