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Reuters: cпасатели эвакуировали 400 человек из-за сломанного фуникулера в горах Швейцарии

Происшествия
22 июня, 8:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Для перевозки людей задействовали четыре вертолета

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ТАСС, 22 июня. Около 400 человек были эвакуированы с помощью вертолетов в четверг с вершины горы в Швейцарии с высоты почти в три тыс. метров. Как сообщило агентство Reuters, такая необходимость возникла в связи с неисправностью фуникулера, который должен был доставить туристов к находящемуся ниже горнолыжному курорту.

Для перевозки людей было задействовано четыре вертолета, которые доставляли их группами. В результате происшествия никто не пострадал.

Агентство отмечает, что инцидент произошел на горе Шлитхорн. Там расположен вращающийся ресторан Piz Gloria, который использовался для съемок нескольких сцен в одном из кинофильмов серии о спецагенте Джеймсе Бонде - "На секретной службе ее Величества" (1969 год).

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