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В Киеве произошел взрыв в Ощадбанке

Происшествия
22 июня, 9:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июня. /ТАСС

После взрыва в помещении начался пожар, в результате инцидента никто не пострадал

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КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Двое неизвестных утром в пятницу бросили взрывное устройство в окно отделения Ощадкабанка на улице Героев Севастополя в Киеве. Об этом сообщили в полиции Киева.

"По предворительной информации, двое неизвестных бросили в окно банка взрывное устройство и скрылись. После взрыва в помещении начался пожар", - отметили правоохранители.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые прибыли на место, оперативно ликвидировали возгорание. Внутри помещения сгорела мебель.

В результате взрыва и пожара никто не пострадал. Сотрудники банка утверждают, что ранее никаких угроз им не поступало.

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