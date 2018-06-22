В Киеве произошел взрыв в Ощадбанке

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Двое неизвестных утром в пятницу бросили взрывное устройство в окно отделения Ощадкабанка на улице Героев Севастополя в Киеве. Об этом сообщили в полиции Киева.

"По предворительной информации, двое неизвестных бросили в окно банка взрывное устройство и скрылись. После взрыва в помещении начался пожар", - отметили правоохранители.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые прибыли на место, оперативно ликвидировали возгорание. Внутри помещения сгорела мебель.

В результате взрыва и пожара никто не пострадал. Сотрудники банка утверждают, что ранее никаких угроз им не поступало.