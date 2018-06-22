Прооперированный в Волгограде после инфаркта исландский болельщик пришел в сознание

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Футбольный болельщик из Исландии, который в четверг был прооперирован в больнице Волгограда после инфаркта миокарда, пришел в сознание, его состояние стабильное, сообщили в пятницу ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"59-летний болельщик из Исландии был госпитализирован в четверг утром в 25-ю больницу с подозрением на инфаркт миокарда, диагноз подтвердился. Была проведена операция, состояние пациента сейчас стабильное, он в сознании, но пока находится в кардиореанимации", - сказала представитель ведомства.