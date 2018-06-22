СК возбудил дело после драки со стрельбой в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после драки со стрельбой в Махачкале, в результате чего погиб человек, сообщил в пятницу ТАСС представитель пресс- службы республиканского СУ СК РФ по Дагестану.

Ранее сообщалось, что накануне один человек погиб, еще один пострадал в результате инцидента.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Махачкала. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказал собеседник.

По его словам, накануне примерно в 10:00 мужчина возле дома №7 по улице Шеболдаева в Махачкале не менее двух раз выстрелил в 36-летнего местного жителя из оружия неизвестного образца. Тип оружия не установлен, оно хранилось незаконно. Мужчина скрылся с места происшествия. "Спустя несколько часов от полученных в область груди огнестрельных ранений потерпевший скончался в больнице", - отметили СК.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается местонахождение подозреваемого.