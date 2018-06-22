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Пострадавших при пожаре в пансионате Евпатории доставили в Симферополь

Происшествия
22 июня, 10:45 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 22, июня. /ТАСС

В результате ЧП пострадали пять человек

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Девочку и ее маму, пострадавших в крупном пожаре в частном пансионате в Евпатории, доставили в Симферополь, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма.

Пожар в частном пансионате "Арсенал" произошел в четверг, площадь возгорания составила 280 кв. м. В результате ЧП пострадали пять человек, трое из них, включая ребенка, были госпитализированы.

"Семилетнюю девочку, пострадавшую во время пожара в частном пансионате Евпатории, доставили вертолетом из Евпатории в Симферополь. Дальнейшее лечение она будет проходить в ожоговом центре клинической больницы скорой медицинской помощи № 6", - говорится в сообщении.

Уточняется, что девочка была доставлена в ожоговый центр вместе с матерью. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Еще один пострадавший по-прежнему находится в реанимации Евпаторийской городской больницы.

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