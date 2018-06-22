Приговор соучастнику убийства Немцова по делу о неуважении к суду оставили в силе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил в силе приговор Темирлану Эскерханову - фигуранту дела об убийстве политика Бориса Немцова - за оскорбление следователя.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья Татьяна Хренова.

Эскерханов в ходе судебного заседания попросил предоставить себе переводчика с чеченского языка, однако ему было отказано на основании того, что он является гражданином России и служил в правоохранительных органах, а значит должен владеть русским языком. В ответ на решение суда Эскерханов отказался говорить по-русски и все свои заявления, включая выступление в прениях и последнее слово, произнес на чеченском языке, лишь изредка вставляя отдельные русские слова "вообще", "короче", "давай".

Защита просила суд об оправдании Эскерханова или назначении ему в качестве наказания исправительных работ. Прокурор просил оставить приговор в силе.

В конце февраля Басманный суд Москвы добавил один месяц колонии за оскорбление следователя Эскерханову, признав его виновным по ч. 1 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства"). Как установил суд, Эскерханов оскорбил следователя, который пришел в качестве свидетеля на заседание суда по делу об убийстве Немцова. В ходе разбирательства в Басманном суде следователь заявил к обвиняемому гражданский иск о возмещении морального ущерба в 100 тыс. рублей. Защита просила иск не удовлетворять в связи с наличием у Эскерханова на иждивении шести малолетних детей, в итоге следователь отозвал иск.

Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. 13 июля прошлого года Московский окружной военный суд признал пятерых обвиняемых виновными в убийстве политика и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Эскерханов получил 14 лет и был лишен специального звания прапорщика.