Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Приговор соучастнику убийства Немцова по делу о неуважении к суду оставили в силе

Происшествия
22 июня, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Кроме того, в конце февраля Басманный суд Москвы добавил Темирлану Эскерханову один месяц колонии за оскорбление следователя

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил в силе приговор Темирлану Эскерханову - фигуранту дела об убийстве политика Бориса Немцова - за оскорбление следователя.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья Татьяна Хренова.

Эскерханов в ходе судебного заседания попросил предоставить себе переводчика с чеченского языка, однако ему было отказано на основании того, что он является гражданином России и служил в правоохранительных органах, а значит должен владеть русским языком. В ответ на решение суда Эскерханов отказался говорить по-русски и все свои заявления, включая выступление в прениях и последнее слово, произнес на чеченском языке, лишь изредка вставляя отдельные русские слова "вообще", "короче", "давай".

Защита просила суд об оправдании Эскерханова или назначении ему в качестве наказания исправительных работ. Прокурор просил оставить приговор в силе.

В конце февраля Басманный суд Москвы добавил один месяц колонии за оскорбление следователя Эскерханову, признав его виновным по ч. 1 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства"). Как установил суд, Эскерханов оскорбил следователя, который пришел в качестве свидетеля на заседание суда по делу об убийстве Немцова. В ходе разбирательства в Басманном суде следователь заявил к обвиняемому гражданский иск о возмещении морального ущерба в 100 тыс. рублей. Защита просила иск не удовлетворять в связи с наличием у Эскерханова на иждивении шести малолетних детей, в итоге следователь отозвал иск.

Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. 13 июля прошлого года Московский окружной военный суд признал пятерых обвиняемых виновными в убийстве политика и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Эскерханов получил 14 лет и был лишен специального звания прапорщика.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Убийство Бориса Немцова Расследование убийства Бориса Немцова
Персоны
Немцов, Борис Ефимович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВЦИОМ: рейтинг правительства РФ снизился в июне из-за роста цен на бензин
2
Минобороны опубликовало рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны
3
Минобороны: миссии ОЗХО в Сирии нарушают положения Конвенции о химоружии
4
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
5
Премьер Украины заявил о поиске новой "справедливой" цены на газ
6
Рэпер Face объявил об уходе в армию
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости