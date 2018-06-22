Источник: в горевшем пансионате в Евпатории проверяют соблюдение мер пожарной безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Правохранительные органы проводят проверку соблюдения мер пожарной безопасности в частном пансионате "Арсенал" в Евпатории, где накануне произошел крупный пожар, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в силовых структурах Крыма.

"Проводится проверка, в том числе и прокуратурой Евпатории о соблюдении законодательства о пожарной безопасности в этом пансионате. Назначаются экспертизы, свою оценку причин пожара должны дать специалисты МЧС", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания в частном пансионате "Арсенал", которое произошло в четверг, составила 280 кв. м, пожар ликвидирован. В результате ЧП пострадали пять человек, трое из них, включая ребенка, госпитализированы.

Предварительная версия возникновения пожара - замыкание электропроводки.