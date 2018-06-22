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В Пензенской области локализовали вирус птичьего гриппа

Происшествия
22 июня, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее карантин на 21 день установили в нескольких районах региона

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ТАСС, 22 июня. Вирус высокопатогенного гриппа птиц в Пензенской области локализован, сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

"Все противоэпизоотические мероприятия, предусмотренные в данном случае, выполняются. Выполняется весь комплекс мер по предупреждению, обнаружению и ликвидации инфекционной болезни, в данном случае птичьего гриппа. Вирус локализован", - сказала она. Черемушкина подчеркнула, что ситуация в области находится под контролем.

Ранее карантин по птичьему гриппу на 21 сутки установили в нескольких районах Пензенской области. Очагами заболевания были признаны территория ЦРС "Вертуновский" "Васильевской птицефабрики" в Бековском районе, территории цеха подращивания и откорма "Пензамолинвест" в Колышлейском районе, а также два частных подворья в Колышлейском и три в Лопатинском районах.

Сообщалось также, что вирус птичьего гриппа обнаружили и локализовали на птицеводческом предприятии группы компаний "Дамате" и на одной из площадок "Черкизово" в Пензенской области.

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