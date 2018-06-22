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Арсенал оружия и магазины от автомата Калашникова найдены у жителя Новой Москвы

Происшествия
22 июня, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Патроны и магазины направлены на исследование

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские обнаружили патроны, а также магазины от автомата Калашникова у одного из жителей поселка Красная Пахра в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В поселке Красная Пахра на Садовой улице сотрудниками полиции обнаружено и изъято два пистолета, более 230 патронов, а также два магазина от автомата Калашникова. Найденное оружие и патроны направлены на исследование", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

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