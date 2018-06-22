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Владельцу лодочной станции в Волгограде изменили меру пресечения на домашний арест

Происшествия
22 июня, 14:47 дата обновления: 22 июня, 14:54 UTC+3

Под домашним арестом Леонид Жданов пробудет до 12 августа

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ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Волгоградский областной суд в пятницу удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест Леониду Жданову - владельцу лодочной станции, откуда вышел катамаран, затонувший при столкновении с баржей на Волге, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Постановление отменить. Назначить меру пресечения в виде домашнего ареста до 12 августа", - сказал судья.

Вечером 11 июня в 250 м от берега около грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись прогулочный катамаран и баржа. В результате ЧП погибли 11 человек, спасены пятеро пассажиров катамарана. По версии следствия, Жданов не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, который впоследствии столкнулся с баржей. 14 июня райсуд Волгограда арестовал его на два месяца.

О смягчении меры пресечения просила защита Жданова. Как передает корреспондент ТАСС, фигурант дела в зале не присутствует, с ним общались по видео-конференц-связи. В частности, Жданов сообщил, что ему предъявлено обвинение.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц"). По данным следствия, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. На нем находились 16 человек при разрешенной вместимости 12 человек. По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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