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Прокуратура Пензенской области начала проверку в связи с выявлением птичьего гриппа

Происшествия
22 июня, 15:04 дата обновления: 22 июня, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Вирус в регионе локализован

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ТАСС, 22 июня. Прокуратура Пензенской области начала доследственную проверку соблюдения требований утилизации биологических отходов в связи с выявлением в регионе вируса гриппа птиц, сообщила ТАСС в пятницу старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

"По поручению прокуратуры области прокурорами четырех районов с привлечением Управления ветеринарии организовано проведение проверки соблюдения районными станциями по борьбе с болезнями животных требований законодательства при утилизации биологических отходов", - сказала Артамонова.

В Тамбовской области ввели ограничения на ввоз и реализацию птицы из других регионов из-за вспышек птичьего гриппа в соседней Пензенской области. Об этом сообщил замначальника регионального управления сельского хозяйства Игорь Выриков.

"Для того, чтобы выяснить, откуда в соседний регион, где семь очагов, была завезена птица, в течение недели-двух мы приостановили завоз, чтобы не завезти сюда птичий грипп. Постараемся выяснить за это время, откуда очаги возникли - возможно, из Липецкой, из Ростовской областей привезли, из каких хозяйств. Чтобы не завезти птичий грипп и не поставить всю область под удар", - сказал Выриков.

Ранее карантин по птичьему гриппу на 21 сутки установили в некоторых районах региона. Очагами заболевания признали территорию ЦРС "Вертуновский" "Васильевской птицефабрики" (входит в группу "Черкизово") в Бековском районе, территории цеха подращивания и откорма "Пензамолинвест" (входит в группу компаний "Дамате") в Колышлейском районе, а также два частных подворья в Колышлейском и три в Лопатинском районах.

Пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина сообщила ТАСС в пятницу, что вирус гриппа птиц в Пензенской области локализован.

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