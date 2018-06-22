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Москвич обратился в полицию с заявлением о проверке сломанной флеш-карты с биткойнами

Происшествия
22 июня, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

По данным источника в экстренных службах, ущерб составил 3 млн рублей

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Безработный мужчина обратился к сотрудникам московской полиции с заявлением о проверке сломанной флеш-карты, на которой были записаны семь биткойнов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию по факту повреждения электронного носителя в здании автомойки на Новом Арбате обратился мужчина, который попросил проверить флеш-карту с семью биткойнами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские прибыли по адресу, в настоящее время проводится проверка.

Согласно официальному курсу биткойна, сумма ущерба составляет около 3 млн рублей.

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