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МЧС проверяет информацию о жесткой посадке вертолета в ХМАО

Происшествия
22 июня, 16:01 дата обновления: 22 июня, 16:14 UTC+3

На борту Ми-2 находился один пилот

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-2, поиски которого велись в Ханты-Мансийском автономном округе после сообщения о возможной жесткой посадке, обнаружен с воздуха сильно разрушенным. Об этом ТАСС сообщили Главном управлении МЧС по ХМАО.

"Ми-2 обнаружен с воздуха в болотистой местности. Он сильно разрушен. Людей рядом нет", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, на борту находился один пилот. О его судьбе данных нет. 

Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что вертолет Ми-2, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в Нижневартовском районе.

"В районе дороги Лангепас - Богачи при облете нефтепровода, по предварительным данным, совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, на борту которого был один пилот", - сказал источник.

В район предполагаемой жесткой посадки вылетел вертолет Ми-8.

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