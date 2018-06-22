МЧС проверяет информацию о жесткой посадке вертолета в ХМАО

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-2, поиски которого велись в Ханты-Мансийском автономном округе после сообщения о возможной жесткой посадке, обнаружен с воздуха сильно разрушенным. Об этом ТАСС сообщили Главном управлении МЧС по ХМАО.

"Ми-2 обнаружен с воздуха в болотистой местности. Он сильно разрушен. Людей рядом нет", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, на борту находился один пилот. О его судьбе данных нет.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что вертолет Ми-2, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в Нижневартовском районе.

"В районе дороги Лангепас - Богачи при облете нефтепровода, по предварительным данным, совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, на борту которого был один пилот", - сказал источник.

В район предполагаемой жесткой посадки вылетел вертолет Ми-8.