В Азербайджане арестованы пять человек в связи с массовыми отравлениями сельхозработников

БАКУ, 22 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Азербайджана арестовали пять человек в связи с произошедшими в июне случаями массового отравления сельхозработников химикатами для обработки хлопковых полей. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном сообщении Генпрокуратуры, министерств сельского хозяйства и здравоохранения, Агентства по продовольственной безопасности страны.

В сообщении отмечается, что по факту массовых отравлений в Саатлинском, Тертерском и Имишлинском районах республики, произошедших 10-20 июня, возбуждено уголовное дело.

"В отношении пяти человек - исполнительного директора саатлинского филиала ООО "MKT ИK" Чингиза Гезалова и главного агронома данного филиала Гюльмамеда Кучиева, директора имишлинского филиала ООО Маарифа Гулиева и главного агронома этого филиала Сурхая Мамедова, а также начальника имишлинского районного центра защиты растений Минсельхоза Гахрамана Гахраманова, обвиняемых в нарушении требований регламента и инструкции по использованию пестицидов, правил техники безопасности при обработке сельхозрастений, - избрана мера пресечения - взятие под стражу ", - говорится в сообщении.

Им предъявлены обвинения по статьям "Нарушение правил безопасности проведения строительных, горных или иных работ, повлекшее тяжкие последствия" и "Злоупотребление должностными полномочиями, приведшими к тяжким последствиям".

Кроме того, уволен начальник Службы фитосанитарного контроля минсельхоза Джамал Гулиев.

В последние дни было зафиксировано четыре случая массового отравления сельхозработников. 10 июня более 20 человек в Саатлинском районе отравились химикатами для обработки хлопковых полей. Аналогичные случаи произошли 16 и 20 июня в Тертерском районе, когда пострадали около 40 человек, а также 19 июня в Тертерском районе: тогда за медицинской помощью обратились более 140 человек. Летальных случаев зафиксировано не было.