Источник: на кровле жилого дома в Рязани тушат крупный пожар

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Крупный пожар возник на крыше жилого дома в Рязани. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар происходит на кровле жилого четырехтажного четырех подъездного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Грибоедова, д. 41", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар локализован. "Его площадь составляет 300 кв. м", - сказал источник.

Пожару присвоен повышенный, второй, номер сложности из пяти существующих. По предварительным данным, пострадавших нет.