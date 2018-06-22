Три человека спасены при пожаре в Зеленограде

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Три человека, включая ребенка, спасены при пожаре в квартире одного из жилых домов в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в двухкомнатной квартире в 17-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Зеленоград, к. 2016", - сказал собеседник агентства, пояснив, что загорелись комната и коридор.

Он отметил, что пожарные спасли из горящей квартиры трех человек, они переданы бригаде скорой помощи.

Пожар потушен. "Его площадь составила 25 кв. метров", - заключил собеседник агентства.