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Три человека спасены при пожаре в Зеленограде

Происшествия
22 июня, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Среди спасенных оказался ребенок

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Три человека, включая ребенка, спасены при пожаре в квартире одного из жилых домов в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в двухкомнатной квартире в 17-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Зеленоград, к. 2016", - сказал собеседник агентства, пояснив, что загорелись комната и коридор.

Он отметил, что пожарные спасли из горящей квартиры трех человек, они переданы бригаде скорой помощи.

Пожар потушен. "Его площадь составила 25 кв. метров", - заключил собеседник агентства.

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