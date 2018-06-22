Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Семь пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Татарстане госпитализированы

Происшествия
22 июня, 18:11 дата обновления: 22 июня, 19:04 UTC+3

Уточняется, что в тяжелом состоянии находятся двое

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Семь человек, пострадавших в результате взрыва газового баллона в жилом доме в Татарстане, госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в региональном центре медицины катастроф.

Смотрите также

Пострадавшие от взрыва газа в челябинской многоэтажке находятся в крайне тяжелом состоянии

При взрыве газа в Пензе пострадал один человек

Один человек пострадал при взрыве газового баллона в Петербурге

Ранее сообщалось о девяти пострадавших. "По уточненным данным, семь человек госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, пятерых - как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека.

Ранее в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС сообщили ТАСС, что взрыв газового баллона произошел в одной из квартир жилого дома во время ремонтных работ, когда рабочие делали натяжной потолок. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили ТАСС, что в Заинске в результате взрыва газового баллона на пятом этаже жилого дома пострадали два человека. По данным ЦРЦ МЧС, госпитализирован один.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
2
Эксперты: снижение рейтинга кабмина было ожидаемым после формирования его нового состава
3
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
6
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
7
Юмашев с 2000 года является советником президента на общественных началах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости