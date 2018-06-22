Семь пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Татарстане госпитализированы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Семь человек, пострадавших в результате взрыва газового баллона в жилом доме в Татарстане, госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в региональном центре медицины катастроф.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших. "По уточненным данным, семь человек госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, пятерых - как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека.

Ранее в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС сообщили ТАСС, что взрыв газового баллона произошел в одной из квартир жилого дома во время ремонтных работ, когда рабочие делали натяжной потолок. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили ТАСС, что в Заинске в результате взрыва газового баллона на пятом этаже жилого дома пострадали два человека. По данным ЦРЦ МЧС, госпитализирован один.